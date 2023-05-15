Часть жителей Кемерова на целый день останется без холодной воды

Фото: архив "КП"

16 мая в Кемерове у жителей Рудничного района будет временно отключена холодная вода. Об этом предупредили в СКЭК.

Воды у горожан не будет с 9:00 до 21:00. В этот период специалисты АО «КемВод» займутся устранением повреждения на водопроводе.

Под отключения попадают десятки частных домов. Жителей попросили заранее сделать необходимый запас воды. Также будет организован подвоз воды, заявку можно подать по телефонам 36-32-12 или 65-70-57.

Дома, попавшие под отключения холодного водоснабжения:

пер. 1-й Нагорный, 1 – 15, 2 – 10;

ул. 1-й Теплый Ключ, 1 – 7, 2 – 10;

пер. 2-й Нагорный, 1 –27, 2 – 28;

ул. 2-й Теплый Ключ, 1 –7, 2 – 12;

ул. 2-я Майская, 1 –103, 2 – 104;

ул. 2-я Нагорная, 3 –71, 2 – 72;

ул. 3-й Теплый Ключ, 1 –5, 2 – 18;

ул. 4-й Теплый Ключ, 1 –15, 2 – 16;

ул. 5-й Теплый Ключ, 1 –7, 2 – 8;

ул. Ангарская, 1 –27, 2 – 26;

ул. Артельная, 1 –47, 2 – 50;

ул. Байкальская, 1 –27, 4 – 28;

ул. Балахонская, 1 –43, 4 – 44;

ул. Вальцовая, 1 –13, 2 – 14;

ул. Восстания, 1 –25, 2 – 34;

ул. Высокая, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

ул. Горноспасательная станция, 1 – 9, 2 – 8;

ул. Горноспасательная, 1 – 25, 2 – 56;

ул. Губкина, 3, 3 «а», 5, 5 «а», 6 «а», 6 «б»;

ул. Дмитрия Донского, 1 – 65, 2 – 54;

пер. Ишимский, 1, 3, 3а;

пер. Клубный, 1 – 5, 2;

ул. Кольская, 10 – 22, 29;

ул. Коммуны, 1 – 33, 2 – 48;

ул. Косульская, 10, 12, 14, 14 «а», 16, 18;

ул. Красноводская;

ул. Логовская, 12, 14 «а», 16, 18, 20, 22;

пер. Логовой, 4, 15, 17;

ул. Майская, 1 – 13, 6 – 12;

ул. Мелитопольская, 9 – 21;

пер. Мелитопольский, 2 – 10;

пер. Немировича-Данченко, 1 – 11, 2 – 10;

ул. Немировича-Данченко, 1 – 15, 2 – 14;

ул. Односторонняя, 1 – 69, 2 – 10;

ул. Панфилова, 1 – 43, 2 – 44;

ул. Пограничная, 1 – 37, 2 – 38;

ул. Серова, 3 – 27, 2 – 34;

ул. Сеченова, 1 – 17, 2 – 6;

ул. Симеизская, 1 – 19, 2 – 22;

пер. Симеизский, 1 – 9, 2 – 16;

ул. Суворова, 63 «а»;

ул. Транспортная, 1 – 51, 2 – 50;

ул. Шахтерская, 5 – 49, 10 – 40;

ул. Энгельса, 1 – 19, 6 – 19;

пер. Энгельса, 1 – 19.