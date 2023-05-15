Два человека госпитализированы после ДТП на юге Кузбасса

Два человека пострадали в кузбасском ДТП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе иномарка на полной скорости врезалась в пешеходное ограждение. Водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу.

Как сообщили в кузбасской ГИБДД, авария произошла на трассе Новокузнецк - Междуреченск.

- Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, - пояснили «КП»-Кемерово» в УГИБДД по Кемеровской области.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

- По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в кузбасском ведомстве.