В Кузбассе для женщин с детьми ввели сокращенный рабочий день по пятницам

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В Кузбассе для женщин с детьми на лето введена сокращенная рабочая неделя. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Цивилев сегодня, 15 мая.

Как сообщает официальный телеграм-канал главы региона «Цивилев. Live», руководителям предприятий и организаций рекомендовано ввести по пятницам короткий день до 15:00. Трудиться по сокращенному графику смогут женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе приемные матери и опекуны. Средний заработок при этом сохранится.

Данная мера поддержки для женщин будет действовать с 1 июня по 31 августа.