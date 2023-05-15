Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 4:35

На кузбасской трассе 16 мая введут временные ограничения движения для автотранспорта

Яшкинскую трассу в регионе перекроют лишь на одном небольшом участке с 12.00 до 17.00
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Ремонт дорог в Кузбассе требует временных ограничений движения

Ремонт дорог в Кузбассе требует временных ограничений движения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 16 мая, на 29-м километре трассы Кемерово - Яшкино - Тайга ограничат движение для автотранспорта. Участок перекроют в связи с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

- С 12.00 до 17.00 произведут шесть взрывов, в этот период указанный участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до часа. Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Поэтому автолюбителям стоит заблаговременно запланировать свой маршрут, - сообщили «КП»-Кемерово» в администрации правительства Кузбасса.