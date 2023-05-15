На кузбасской трассе 16 мая введут временные ограничения движения для автотранспорта

Ремонт дорог в Кузбассе требует временных ограничений движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 16 мая, на 29-м километре трассы Кемерово - Яшкино - Тайга ограничат движение для автотранспорта. Участок перекроют в связи с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

- С 12.00 до 17.00 произведут шесть взрывов, в этот период указанный участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до часа. Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Поэтому автолюбителям стоит заблаговременно запланировать свой маршрут, - сообщили «КП»-Кемерово» в администрации правительства Кузбасса.