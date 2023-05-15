В Кемерове отопительный сезон будет завершен 17 мая

Фото: архив "КП" Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Стала известна дата завершения отопительного сезона в Кемерове – батареи в домах начнут остывать 17 мая. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Напомним, что первые города Кузбасса начали прекращать подачу тепла еще на прошлой неделе. С сегодняшнего дня энергетики завершают отопительный сезон в Новокузнецке, Беловском, Мысковском и Кемеровском городских округах.

Решение о прекращении подачи тепла принимают главы городов с учетом погодных условий. Так, среднесуточная температура должная быть не ниже +8 градусов в течение 5 суток подряд.