В Кузбассе построят животноводческий комплекс за 4,5 миллиарда рублей

в Кузбассе началось строительство современного животноводческого комплекса.

Новый автоматизированный животноводческий комплекс общей стоимостью 4,5 миллиарда рублей построят в Чебулинском районе Кемеровской области в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.

Первый корпус сдадут в эксплуатацию уже к концу текущего года, второй - в 2024 году.

- Комплекс рассчитан на 2 400 коров и 2 800 молодняка. Это даст возможность производить для региона 22 тысячи тонн молока в год, - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации правительства региона.

- Тем самым мы еще больше снизим зависимость от поставок молока из других субъектов, где мы не всегда можем контролировать качество продукции. Еще один важный момент - запуск нового предприятия даст Чебулинскому району 200 новых рабочих мест - отметил Сергей Цивилев.

В Министерстве сельского хозяйства региона сообщили, что животноводческий комплекс спроектирован с учетом самых современных требований по условиям содержания животных, автоматизации кормления и доения. А специалистов для него будут готовить в учебных заведениях региона по программе целевого обучения.

- К 2035 году Кузбасс должен быть на 80% обеспечен собственным молоком. Для этого в регионе построят семь крупных животноводческих комплексов, - подчеркнули в правительстве Кузбасса.