В Кузбассе мужчина угнал автомобиль и совершил на нем три ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Белове полицейские поймали мужчину, который совершил несколько ДТП на угнанном автомобиле, а также оказался причастен к другим преступлениям. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию с заявлением о пропаже машины ВАЗ-2115 обратился местный житель. По его словам, рано утром он припарковался у своего частого дома и оставил ключи в замке зажигания. Через час он вышел на улицу, но автомобиля на месте не оказалось.

Ориентировка на угнанный автомобиль была направлена всем нарядам, задействованным в системе единой дислокации. Вскоре инспекторы ДПС обнаружили легковушку за городом – она была разбита. После этого был найден и угонщик – им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель. Мужчина рассказал, что угнал ВАЗ, чтобы покататься. На одной из улиц он врезался в два автомобиля, причинив им материальный ущерб. После этого злоумышленник поехал в Гурьевск, но не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся. В ходе работы с задержанным полицейские также установили его причастность к двум другим преступлениям - грабежу и краже из магазина.

На мужчину завели уголовные дела по трем статьям. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.