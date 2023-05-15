Свыше 300 протоколов составлено в Кузбассе в отношении нарушителей противопожарного режима

Незаконно разведенные костры приводят к беде. Фото: Олег Укладов

308 протоколов сотрудники ГУ МЧС России по Кузбассу составили в отношении жителей региона, нарушивших особый противопожарный режим. Людей привлекают к административной ответственности в основном за разведение костров и сжигание мусора.

- Противопожарный режим действует в Кемеровской области с 15 апреля по 1 июня. В это время мы усилили контроль за соблюдением его требований. К сожалению, не все относятся к этому ответственно, - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Напомним, что до конца особого режима штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности увеличены: для должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей, для юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей, для граждан - от 10 000 до 20 000 рублей.