Участник СВО с позывным «Алик» посадил с кузбасскими детьми две яблони

Участник СВО высадил с кемеровскими детьми две яблони.

В Кемеровском детском саду №36 участник спецоперации на Украине Александр с позывным «Алик» высадил вместе с детьми две молодых яблони.

- Вместе они выкопали лунки, вместе высаживали, поливали деревья из леек. Ребята и Александр стали настоящими друзьями. Детсадовцы пообещали «Алику» ухаживать за яблоньками, а когда они начнут плодоносить, непременно угостить его свежими фруктами, - рассказали «КП»-Кемерово в администрации Кемерова.

Детский сад №36 в Кемерове считается одним из самых экологичных. На его территории постоянно высаживают молодые деревья и кустарники.

- И яблони, и посаженная в начале мая ель - это наш вклад в акцию «Сад памяти», - рассказали «КП»-Кемерово» в кемеровском детсаду №36.

Напомним, акция «Сад Памяти» в России проводится с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Ежегодно ее участники высаживают 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны, тем самым сохраняя память о героическом подвиге наших дедов и прадедов.