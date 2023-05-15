В Кузбассе стартовал экологический форум

Экология Кузбасса требует к себе особенного внимания.. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе начался экологический форум. Он продлиться до 19 мая. В рамках мероприятия в Кемерове и Новокузнецке организованы круглые столы, тематические сессии, экскурсии на крупные промышленные предприятия региона.

Форум начался с подписания хартии о принятии дополнительных мер по снижению негативного воздействия при неблагоприятных метеоусловиях. Об этом в частности договорились, Правительство, прокуратура и промышленники Кузбасса, а также Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Роспотребнадзора.

- Документ предусматривает сокращение или исключение вредных выбросов, производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и другие меры в периоды неблагоприятных метеоусловий, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации Правительства региона.

По словам губернатора региона Сергея Цивилева в Кузбассе для экологии делается очень много. Это перевод предприятий на новые технологии и рекультивация нарушенных земель, приобретение экологичного транспорта, и газификация региона.

- Один из сегодняшних приоритетных проектов - строительство Северо-Западного обхода Кемерова. Этот проект позволит убрать весь большегрузный транспорт из города. Соответственно, экологическая обстановка в Кемерове измениться кардинально, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.