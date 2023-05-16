В Кузбассе за неделю 1 790 человек пострадали от укусов клещей

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За последнюю неделю по поводу присасывания клещей в больницы Кузбасса обратились 1 790 человек, в том числе 446 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С начала сезона активности этих лесных кровопийц зафиксировано 2 595 пострадавших, из них 654 - дети. В прошлом году за аналогичный период покусанных было почти вдвое больше - 4 667 человек, в том числе 1 167 детей.

За последнюю неделю в лабораториях было исследовано более 1 600 клещей, в 47 из них специалисты обнаружили возбудитель клещевого энцефалита, в 164 - боррелии, в 15– маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 19 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.