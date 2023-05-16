В Кемерове бывший директор отсудил у транспортной компании 380 тысяч рублей

Фоо: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове незаконно уволенный мужчина через суд добился выплаты заработной платы. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Кемеровчанин работал директором по развитию в транспортной компании. По семейным обстоятельствам он перешел на «удаленку», однако это не понравилось работодателю, который предложил ему уволиться по собственному желанию. Мужчина не захотел увольняться, тогда работодатель отключил его от корпоративных средств связи и ограничил доступ к рабочему месту. Позже кемеровчанин узнал, что был уволен якобы за прогул. При этом зарплату ему не перечислили.

Мужчина обратился в суд, и тот встал на его сторону.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства работодателя, находящиеся в банке. После чего задолженность по заработной плате в размере 380 тысяч рублей была выплачена полностью.