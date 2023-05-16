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НовостиОбщество16 мая 2023 5:04

В Кузбассе создадут лагерь военно-патриотического воспитания

Он появится на базе ДОЛ «Молодежный» в Гурьевском округе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе создадут лагерь военно-патриотического воспитания «Кузбасс». Он появится на базе ДОЛ «Молодежный» в Гурьевском округе, сообщил официальный телеграм-канал губернатора Сергея Цивилева.

Проект создания центра военно-патриотического воспитания разрабатывается по поручению главы региона. В шести корпусах детского оздоровительного лагеря сделают капитальный ремонт, а также возведут два дополнительных модульных корпуса. На территории «Молодежного» появятся полигоны для проведения различных соревнований, в том числе по военно-прикладным видам спорта, и место для размещения палаточного лагеря. Планируется, что здесь будут проходить слеты юнармейских и поисковых отрядов, кадетских классов.

- Нам важно, чтобы наши дети получали правильное воспитание и ориентиры. Поэтому особенно важно делать проекты просветительской и патриотической направленности. Мы уделяем этому огромное внимание, — подчеркнул Сергей Цивилев.