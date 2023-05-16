В Кемерове пропал молодой человек с голубыми глазами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове пропал без вести 27-летний Юрий Юрьевич Лисин. Его ищут вторую неделю.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасса», молодой мужчина 4 мая ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор о нем не было никаких вестей.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Когда Юрия Лисина видели в последний раз, на нем были черная куртка, черные штаны, темно-коричневые кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.