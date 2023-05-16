В Кузбассе пропал без вести 16-летний подросток

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Таштагольском районе пропал без вести 16-летний подросток – он сбежал из социального учреждения. Ориентировку с приметами разыскиваемого опубликовало ГУ МВД по Кемеровской области.

Сообщается, что пропал Константин Колегов. 15 мая около 10:00 он самовольно покинул социальное учреждение и не вернулся.

На вид подростку около 15 лет, он среднего роста (165 сантиметров), у него карие глаза, темно-русые волосы. Одет юноша был в серую куртку-толстовку с кантом, черные джинсы и красные кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом либо видел его после 10:00 15 мая, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8-(38-473)-3-27-82, 8-(38-473)-3-02-02, 8-999-306-14-10, а также на телефон 02 (с мобильного - 102).