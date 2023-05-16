Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 10:55

В Кузбассе выявили незаконный оборот табачных изделий и алкоголя

Проверка была проведена сотрудниками Кемеровской таможни в городе Топки в рамках контроля за оборотом товаров на внутреннем рынке
Александр ПОНОМАРЕВ
Фото: Кемеровская таможня

Фото: Кемеровская таможня

В одной из торговых точек, осуществлявшей торговлю табачными изделиями, алкогольными и безалкогольными напитками, таможенники, которым в ходе рейда помогали местные полицейские, выявили факты реализации контрафактной продукции. Так, они обнаружили 921 пачку сигарет без специальных (акцизных) марок Российской Федерации и надлежащей цифровой маркировки. При проверке выяснилось, что эти табачные изделия были нелегально ввезенны в Кузбасс из стран ЕАЭС и ЕС. Там же были обнаружены 72 бутылки водки без акцизных марок, произведенной в Казахстане и России.

Вся нелегальная продукция была изъята сотрудниками топкинской полиции. Возбуждено дело об административном правонарушении.