Благоустройство общественных пространств и дворов началось в Кузбассе

В Кузбассе началось обновление парков , скверов, аллей и дворов.

В Кузбассе, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», началось благоустройство общественных пространств и дворов.

До декабря в муниципалитетах региона обновят 70 скверов, парков и аллей, а также 300 дворовых территорий. В благоустройство из федерального и регионального бюджетов будет инвестировано 1 миллиард 144 миллиона рублей.

- Важно, что жители региона сами выбирают объекты для благоустройства. Все работы по их обновлению должны быть выполнены качественно и сданы в срок», - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кемерове подрядчики уже приступили к обновлению сквера на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольского. А в Новокузнецке начали благоустраивать сквер Бардина, скоро приступят ремонту сквера Манеева. В Юрге обретет новое лицо аллея Машиностроителей, в Белове преобразят сквер перед Дворцом культуры. Масштабное благоустройство проведут на улице Волкова в Березовском. А в Тайге специалисты приведут в порядок дворы на улицах Мира и Октябрьской.

В скверах и парках постелют тротуарную плитку, заменят бордюры, урны, установят уличные фонари и лавочки, построят сцены для уличных концертов, спортивные объекты, а также озеленят территории молодыми деревьями, кустарниками и цветами, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

За 4 года по нацпроекту в Кузбассе благоустроено 1649 пространств, из них - 1380 дворовых и 269 общественных территорий.