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НовостиПроисшествия16 мая 2023 14:03

Новокузнецкие полицейские встретили студентов из Барнаула с наручниками

Молодые люди, приехали в Кузбасс торговать наркотиками
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Наркотики ломают людям жизнь.

Наркотики ломают людям жизнь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новокузнецкие полицейские задержали студентов - двух 18- летних девушек и 20-летнего парня из Барнаула, которые приехали в Кузбасс торговать наркотиками.

- В арендованной наркодилерами квартире полицейские нашли и свыше 150 свертков с приготовленным к сбыту запрещенным веществом, а также пакет с наркотиком, который драгдилеры не успели расфасовать. Общая масса изъятого зелья превысила 470 граммов, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Студенты рассказали оперативникам о своих планах наладить в Кузбассе бесконтактный сбыт запрещенных веществ путем оборудования сети тайников.

Против жителей Алтайского края возбуждено уголовное дело. Двум девушкам и молодому парню грозит 20 лет лишения свободы.