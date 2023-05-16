Новокузнецкие полицейские встретили студентов из Барнаула с наручниками

Наркотики ломают людям жизнь.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новокузнецкие полицейские задержали студентов - двух 18- летних девушек и 20-летнего парня из Барнаула, которые приехали в Кузбасс торговать наркотиками.
- В арендованной наркодилерами квартире полицейские нашли и свыше 150 свертков с приготовленным к сбыту запрещенным веществом, а также пакет с наркотиком, который драгдилеры не успели расфасовать. Общая масса изъятого зелья превысила 470 граммов, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.
Студенты рассказали оперативникам о своих планах наладить в Кузбассе бесконтактный сбыт запрещенных веществ путем оборудования сети тайников.
Против жителей Алтайского края возбуждено уголовное дело. Двум девушкам и молодому парню грозит 20 лет лишения свободы.