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НовостиПроисшествия17 мая 2023 0:33

В Кузбассе в ДТП погибла судебный пристав

Авария произошла в Новокузнецком муниципальном округе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

16 мая в Новокузнецком муниципальном округе произошла дорожная авария, в результате которого пострадали судебные приставы, одна из них погибла. По факту ДТП возбуждено уголовно дело, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

ДТП случилось около 17:20. По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля врезался в автомобиль, в котором передвигались приставы-исполнители. На кадрах с места аварии видно, что обе машины в результате ДТП получили значительные повреждения, одна из них вылетела в кювет.

На месте аварии работала следственная группа, в том числе следователь-криминалист. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская экспертиза и автотехническая экспертизы.