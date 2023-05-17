В Кузбассе агрессивный пациент устроил дебош в машине скорой помощи

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке бригада скорой помощи прибыла на вызов очевидцев, которые сообщили о мужчине в бессознательном состоянии, но он пришел в себя и начал буянить. Об инциденте рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

ЧП произошло на улице Дружбы. Врачи скорой привели в чувства мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После этого пациент вместо благодарности стал проявлять агрессию по отношению к врачам и грозил физическим насилием. Бригада скорой помощи была вынуждена покинуть автомобиль и нажать на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира и передал сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.