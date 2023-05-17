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НовостиПроисшествия17 мая 2023 3:49

Кузбассовца осудили за призывы к экстремизму

В соцсети он призывал жителей региона к насилию
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Жителя Кузбасса осудили за призывы к экстремизму.

Жителя Кузбасса осудили за призывы к экстремизму.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе за призывы к экстремизму осужден 38-летний житель Таштагольского района. Как сообщили в УФСБ России по Кемеровской области, мужчина призывал к экстремизму в соцсети «ВКонтакте».

- Мотивом незаконных призывов стала его ненависть к сотрудникам полиции, - пояснили «КП»-Кемерово».

Таштагольским городским судом Кузбасса мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Его осудили на один год лишения свободы условно с испытательным сроком год.

Приговор вступил в законную силу.