Кузбассовца осудили за призывы к экстремизму

Жителя Кузбасса осудили за призывы к экстремизму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе за призывы к экстремизму осужден 38-летний житель Таштагольского района. Как сообщили в УФСБ России по Кемеровской области, мужчина призывал к экстремизму в соцсети «ВКонтакте».

- Мотивом незаконных призывов стала его ненависть к сотрудникам полиции, - пояснили «КП»-Кемерово».

Таштагольским городским судом Кузбасса мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Его осудили на один год лишения свободы условно с испытательным сроком год.

Приговор вступил в законную силу.