В Кузбассе специальная комиссия проверит дорожников, которые не выполняют гарантийные обязательства

Фото: телеграм-канал «Цивилев. Live».

В Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева проверят дорожников, которые не выполняют гарантийные обязательства. Об этом сообщил официальный телеграм-канал главы региона «Цивилев.Live».

Проверками займется специально созданная комиссия, в состав которой войдут профильные специалисты, а также представители МВД и прокуратуры. Подрядчикам, уклоняющимся от выполнения гарантийных обязательств, придется отвечать в рамках действующего законодательства.

Сергей Цивилев отметил, что дорожники должны понимать свою ответственность перед жителями региона.

- Я поставил задачу в срок до 1 июля устранить все дефекты, которые выявлены при лабораторном обследовании дорожного покрытия. Особое внимание участкам, построенным или отремонтированным по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе президента России, - подчеркнул глава региона.