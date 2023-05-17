В Кемерове началось судебное заседание по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В Центральном районном суде Кемерова началось судебное заседание по делу о пожаре в «Зимней вишне», в рамках которого с последним словом выступят экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григорий Терентьев. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области .

Оба мужчины обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Мамонтову также вменяется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Терентьеву - два эпизода мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Напомним, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей.