Два миллиона тонн зерна должны собрать аграрии Кузбасса в этом году

Аграрии Кузбасса планируют собрать рекордный урожай зерна.

Губернатор Сергей Цивилев на специальном совещании в Правительстве Кузбасса, посвященном нынешней посевной, отметил, что в прошлом году аграрии региона собрали - 1,7 миллион тонн зерна.

- В 2023 году надо постараться улучшить этот результат и вырастить 2 миллиона тонн зерна, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В хозяйствах Кузбасса яровыми культурами засеяно уже 223,7 тыс. гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми - 180,6 тысяч гектаров, масличных культур - 32,8 тысяч гектаров.

- Урожай в этом году должен быть хорошим. Тем более что в регион уже завезено почти 90 тонн минеральных удобрений, 24,8 тысячи тонны из которых уже внесены в почву. Важно, что благодаря программе отсроченного платежа, инициированной губернатором, сельхозпроизводители расплатятся за полученные удобрения до конца года за счет средств от реализации нового урожая, - сообщили «КП» - Кемерово» в Министерстве сельского хозяйства Кузбасса. Сельское хозяйство в регионе активно развивается. Аграрии все чаще применяют современные технологии, обновляют технику.

- Я сам проехал на тракторе, пообщался в Чебулинском округе. В кабине тихо, пыли нет, работает кондиционер. Посевной комплекс управляется бортовым компьютером. Это радует, что сейчас наши хлеборобы могут работать в таких условиях. Мы продолжим региональную программу поддержки сельхозпроизводителей, чтобы хозяйства могли и дальше внедрять передовые разработки, - отметил Сергей Цивилев.