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НовостиОбщество17 мая 2023 12:06

Два миллиона тонн зерна должны собрать аграрии Кузбасса в этом году

Такую задачу поставил губернатор региона Сергей Цивилев
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Аграрии Кузбасса планируют собрать рекордный урожай зерна.

Аграрии Кузбасса планируют собрать рекордный урожай зерна.

Губернатор Сергей Цивилев на специальном совещании в Правительстве Кузбасса, посвященном нынешней посевной, отметил, что в прошлом году аграрии региона собрали - 1,7 миллион тонн зерна.

- В 2023 году надо постараться улучшить этот результат и вырастить 2 миллиона тонн зерна, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В хозяйствах Кузбасса яровыми культурами засеяно уже 223,7 тыс. гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми - 180,6 тысяч гектаров, масличных культур - 32,8 тысяч гектаров.

- Урожай в этом году должен быть хорошим. Тем более что в регион уже завезено почти 90 тонн минеральных удобрений, 24,8 тысячи тонны из которых уже внесены в почву. Важно, что благодаря программе отсроченного платежа, инициированной губернатором, сельхозпроизводители расплатятся за полученные удобрения до конца года за счет средств от реализации нового урожая, - сообщили «КП» - Кемерово» в Министерстве сельского хозяйства Кузбасса. Сельское хозяйство в регионе активно развивается. Аграрии все чаще применяют современные технологии, обновляют технику.

- Я сам проехал на тракторе, пообщался в Чебулинском округе. В кабине тихо, пыли нет, работает кондиционер. Посевной комплекс управляется бортовым компьютером. Это радует, что сейчас наши хлеборобы могут работать в таких условиях. Мы продолжим региональную программу поддержки сельхозпроизводителей, чтобы хозяйства могли и дальше внедрять передовые разработки, - отметил Сергей Цивилев.