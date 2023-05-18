Жительница Кузбасса пыталась взыскать с администрации штраф за гибель гусей

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мариинска пыталась взыскать с администрации штраф за гибель гусей, которые стали жертвами бродячих собак. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

Весной 2022 года женщина приобрела 17 гусей породы Линда и Крупный серый. В течение лета у нее пропало несколько птиц, а осенью она обнаружила на своем приусадебном участке девять мертвых гусей. Жительница Мариинска видела, как одного из них грызли три собаки, поэтому посчитала, что все остальные птицы также стали жертвами бродячих псов. Женщина обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей отказали. Тогда она пошла в суд, чтобы взыскать материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей, а также моральный вред в размере 30 тысяч рублей с муниципалитета – ведь ответственность за отлов бездомных животных несет именно он.

Однако отстоять свои права в суде ей не удалось. В администрации заявили, что еще летом был заключен муниципальный контракт для отлова бесхозяйных собак. Кроме того, на судебном заседании выяснилось, что обследование останков гусей не производилось и никто не знает, отчего на самом деле они умерли.

Суд отказал жительнице в удовлетворении исковых требований. Она обжаловала его решение в вышестоящую судебную инстанцию. Однако 16 мая 2023 года судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда подтвердила законность принятого Мариинским городским судом решения.