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НовостиОбщество18 мая 2023 2:25

В Кузбассе врачи спасли жизнь пациенту, выполнив сложную операцию

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Кузбасские онкологи выполнили сложную операцию 70-летнему мужчине с раком поджелудочной железы. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Пациента прооперировали врачи отделения абдоминальной и торакальной онкологии Анатолий Сохарев, Алексей Животовский и Дмитрий Галимязнов. Сложность заключалась в том, что удалить необходимо было не только поврежденный орган, но и части других органов.

- Проводили такую операцию впервые. Но благодаря профессионализму врачей все прошло успешно, - сообщил министр здравоохранения.