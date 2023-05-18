В Кузбассе врачи спасли жизнь пациенту, выполнив сложную операцию

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Кузбасские онкологи выполнили сложную операцию 70-летнему мужчине с раком поджелудочной железы. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Пациента прооперировали врачи отделения абдоминальной и торакальной онкологии Анатолий Сохарев, Алексей Животовский и Дмитрий Галимязнов. Сложность заключалась в том, что удалить необходимо было не только поврежденный орган, но и части других органов.

- Проводили такую операцию впервые. Но благодаря профессионализму врачей все прошло успешно, - сообщил министр здравоохранения.