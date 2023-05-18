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НовостиПроисшествия18 мая 2023 4:09

Житель Новокузнецка сообщил о минировании отдела полиции

Мужчину осудили
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Новокузнецка осудили за ложное сообщение. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина позвонил в полицию и заявил, что здание отдела полиции «Центральный» находится под угрозой. Все помещения были проверены, но информация не подтвердились. Вскоре сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали шутника. Как оказалось, мужчина сделал ложное сообщение, будучи нетрезвым. Однако это не освободило его от ответственности. Суд назначил новокузнечанину два года лишения свободы условно.