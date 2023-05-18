Житель Новокузнецка сообщил о минировании отдела полиции

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Новокузнецка осудили за ложное сообщение. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина позвонил в полицию и заявил, что здание отдела полиции «Центральный» находится под угрозой. Все помещения были проверены, но информация не подтвердились. Вскоре сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали шутника. Как оказалось, мужчина сделал ложное сообщение, будучи нетрезвым. Однако это не освободило его от ответственности. Суд назначил новокузнечанину два года лишения свободы условно.