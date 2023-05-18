В Кемерове масштабно отметят День пионерии

Фото: администрация г. Кемерово.

В кемеровском парке Жукова в день годовщины образования Всесоюзной пионерской организации состоится большой праздник. Об этом рассказали в городской администрации.

Мероприятия начнутся с 14.00 - на сцене состоится гала-концерт XXII регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса песни «Виктория».

Торжественное открытие праздника запланировано на 17.00. С этого времени парке начнут работать локации, где можно будет узнать больше о пионерской организации, а также принять участие в различных мастер-классах. На сцене будет идти творческая программа, которая, как обещают организаторы, позволит зрителям окунуться в эпоху пионерского движения. Праздник продолжится концертом школ культуры «Песня пионерская», выступлением победителей городского конкурса среди учреждений образования «Битва хоров» и губернаторского хора «Утро».

Завершится День пионерии в 20.00.