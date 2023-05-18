В Кемерове на выходных закроют сквозной проезд на нескольких перекрестках

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на выходных закроют сквозное движение автомобилей на пересечении улицы Тухачевского с улицами Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев в связи с работами в рамках комплексного развития территории заискитимской части города. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Проезд будет невозможен с 00:00 субботы, 20 мая, до 00:00 понедельника, 22 мая. За этот период строителям предстоит проложить под данными перекрестками инженерные сети.

В мэрии уточнили, что сквозное движение через пересечение с улицей Гагарина с 22 мая будет открыт, но частично – по одной полосе в каждом направлении. Это связано с большим объемом работ на данном участке.

Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными объездными маршрутами - по улице Терешковой, проспекту Химиков, либо по улицам 9 Января, Шорникова, Каменской, Молодежному проспекту. При этом подъезд автомобилей ко всем домам на прилегающей к перекресткам территории будет открыт.

На время перекрытия изменятся схемы движения более 30 автобусов (маршруты №№: 2, 32, 36, 47, 85, 87, 91,94, 99, 101, 105, 105А, 108, 115, 116, 117, 126, 128, 128А , 130, 131, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 188, 191, 203, 204, 205).

- Движение этих автобусов в обоих направлениях будет организовано по проспекту Ленина, улице Терешковой, проспекту Химиков, улице Тухачевского и далее своими маршрутами, - пояснили в городской администрации.