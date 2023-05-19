Нетрезвый водитель «Нивы» устроил погоню в Кемерове

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове задержали нетрезвого водителя «Нивы», который пытался скрыться от полицейских. Об инциденте рассказали ив ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили на проспекте Октябрьском автомобиль, который ехал по пешеходному тротуару. Полицейские включили «мигалки» и потребовали, чтобы водитель остановился, однако тот свернул во дворы и начал скрываться.

В ходе погоде нарушитель постоянно переезжал бетонные бордюры, а когда сотрудники остановили-таки машину, закрылся в салоне, отказываясь открывать дверь. Чтобы задержать его, полицейским пришлось разбить одно из стекол автомобиля.

Оказалось, что 31-летний мужчина пытался скрыться не просто так: он уже был лишен прав и даже судим за «пьяную» езду. На этот раз автомобилист снова был нетрезв. Сам он пояснил, что хотел помириться со своей девушкой и ночью отправился искать цветочный магазин.

На кемеровчанина составили несколько протоколов. Сумма штрафов, которые ему предстоит выплатить, может составить свыше 47 000 рублей. Кроме того, в отношении водителя возбуждили уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.