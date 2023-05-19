В Кемерове от клещей обработали 55 общественных мест

Фото: администрациия г. Кемерово.

В Кемерове 55 общественных мест, в том числе парки, скверы и кладбища, обработали от клещей. Об этом сообщили в городской администрации.

Перед дезинсекцией специалисты провели санитарно-эпидемиологическую экспертизу территорий и выяснили, насколько они заселены клещами. По итогам экспертизы противоклещевая обработка была проведена во всех запланированных территориях. Это городские парки (Кузбасский, Парк Победы в Рудничном бору, «Березовая роща»), скверы (на улице Кирова и ТУ Рудничного района, на ФПК в сквере Новорожденных и у ТЦ «Гринвич»), пешеходные тропы (вдоль дороги к озеру Красное, «Тропа здоровья» у Кардиоцентра, вдоль Соснового бульвара и улицы Серебряный бор, около музея-заповедника «Красная Горка», территории в ж.р.л Лесная Поляна) и другие зоны отдыха.

- Всего акарицидной обработке подлежит более 410 га территории в городе, - отметили в мэрии.