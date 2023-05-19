Жителя Кузбасса отправили в колонию на 15 лет за надругательство над пасынком

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 41-летний мужчина ближайшие 15 лет проведет в колонии особого режима за преступление сексуального характера. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в 2021 году. Мужчина, будучи пьяным, надругался над пасынком, которому на тот момент было 10 лет. Об этом стало известно знакомым, в том числе директору школы - они обратились в правоохранительные органы. На мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Суд признал жителя Кузбасса виновным и назначил ему 15 лет колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год.