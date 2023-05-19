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НовостиОбщество19 мая 2023 7:59

В Кузбассе в рамках акции «Сад Памяти» высадят миллион деревьев

С 2020 года в регионе уже появилось 1,294 млн деревьев
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Миллион деревьев появится в Кузбассе этой весной благодаря акции «Сад Памяти». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Несколько тысяч кузбассовцев в разных городах и селах увековечат память о своих предках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и работавших в тылу. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что высаживать деревья в память о военном и трудовом подвиге земляков – добрая традиция для кузбассовцев.

Первоначально в этом году планировалось высадить 460 тысяч саженцев, однако участие кузбассовцев в экологических проектах было расширено. Отмечается, что 884,5 тысячи хвойных деревьев появятся в лесу, 115,5 тысячи деревьев – в населенных пунктах.

Всего с 2020 года в рамках акции «Сад Памяти» в Кузбассе высадили 1,294 млн деревьев.