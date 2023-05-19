В Кемерове временно ограничат парковку и запретят движение машин вдоль парка Жукова

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове временно ограничат парковку и запретят движение по улице Мичурина вдоль парка Жукова. Об этом предупредили в городской администрации.

Ограничения вводятся в связи с проведением «Зеленого марафона Сбера».

Так, парковка для машин будет запрещена по обеим сторонам улицы Мичурина (от Советского проспекта до Красноармейской улицы) уже с сегодняшнего дня. Ограничения будут действовать с 20:00 пятницы, 19 мая, до 16:00 субботы, 20 мая.

Движение автомобилей по улице Мичурина (от проспекта Советского до улицы Красноармейской) запретят на время самого мероприятия - 20 мая с 8:00 до 16:00.