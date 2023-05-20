Коронавирус в Кузбассе: плюс 28 заболевших

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Уменьшение числа инфицированных в регионе продолжается уже семь дней.

По состоянию на утро, 20 мая, всего в Кузбассе выявлено 227663 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 28 выявленных зараженных. Это на два случая меньше, чем день назад. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписано за последние сутки 55 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справился 224071 пациент.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжает получать 571 кузбассовец.

Скончались за последние сутки два человека с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3021.