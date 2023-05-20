В Кемерове юннаты высадили деревья в память о педагогах

Фото: ЦДОД имени Веры Волошиной

Мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад памяти».

Молодую сирень члены экологического объединения городского Центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной посадили в память Любови Петровны Кузьмиренко - основателя натуралистического движения в городе. Первый кружок для юнных натуралистов был открыт в 1954 году, и с того времени педагог посвятила 45 лет своей жизни воспитанию юннатов.

Второй изящный саженец посвящен памяти Нины Николаевны Голаниной - концертмейстера шоу-балета «Радуга» ЦДОД имени Веры Волошиной, ее стаж работы составил почти 50 лет.

В посадке саженцев приняли участие Владимир Степанович Горбунов, ветеран педагогического труда и пионерского движения, а также педагоги города.