Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:32

В Кемерове обнаружен живым пропавший накануне школьник

Источник:kp.ru
Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Он спокойно катался на самокате по одной из улиц.

О пропаже ребенка, не явившегося домой после прогулки, полиции сообщил отец. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в поисковых мероприятиях были задействованы инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и волонтеры. Ориентировка с приметами пропавшего была передана патрульным нарядам.

В субботу утром сотрудники уголовного розыска обнаружили школьника, который катался на самокате по одной из улиц. По предварительным данным, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

Со школьником и его родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

Ответить