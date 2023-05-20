В Кемерове обнаружен живым пропавший накануне школьник

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Он спокойно катался на самокате по одной из улиц.

О пропаже ребенка, не явившегося домой после прогулки, полиции сообщил отец. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в поисковых мероприятиях были задействованы инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и волонтеры. Ориентировка с приметами пропавшего была передана патрульным нарядам.

В субботу утром сотрудники уголовного розыска обнаружили школьника, который катался на самокате по одной из улиц. По предварительным данным, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

Со школьником и его родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

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