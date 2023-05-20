В Кузбассе врачи спасли ребенка, упавшего на металлический штырь

Фото: телеграм-канал Дмитрия БЕГЛОВА

Юный житель города Ленинска-Кузнецкого катался на велосипеде во дворе дома.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава регионального Министерства здравоохранения Дмитрий Беглов, мальчик врезался во время катания в забор, и очень неудачно - он наткнулся на острый штырь, при этом элемент конструкции вошел ему в брюшную полость.

Но пострадавшему повезло - его быстро доставили на операционный стол.

- Потребовалась сложная операция, и хирурги провели ее виртуозно. Им удалось сохранить все жизненно важные функции органов брюшной полости, - уточнил министр.

Теперь здоровью юного пациента ничего не угрожает.