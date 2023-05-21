Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кузбассе

Фото: asgsr.ru

Ночью 21 мая в Кузбассе было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 03.33 по местному времени в точке с координатами 52.89 широты и 88.00 долготы – это в Таштагольском районе. Магнитуда землетрясения составила 3,3, а интенсивность в эпицентре – 3.8 балла по оценке MSK64.

Отмечается, что сейсмособытие носило естественный характер – его типе значится «earthquake» (землетрясение).