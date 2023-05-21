В понедельник в Кузбассе ожидаются перепады температуры от -2 до +23 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на первый рабочий день.

Так, 22 мая, ночью по области температура воздуха составит +2...+7, местами ожидаются заморозки до -2, днем потеплеет до +18... +23 градусов. Ветер подует северо-восточный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, днем усилится до 4-9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. При этом возможны небольшие дожди.

В Кемерове ночные температуры составят +5... +7, дневные +21...+23. Ветер прогнозируется северо-восточный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой дождь.