В Кемерове прошел «Колба-Фест»

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове прошел фестиваль гастрономических и национальных традиций «Колба-Фест».

Мероприятие было организовано в парковой зоне Дворца культуры шахтеров Рудничного района. Для кемерочан работали несколько тематических площадок. Гости праздника смогли окунуться в историю и благодаря реконструкторам посмотреть важные события в освоении Сибири и становлении Кузбасса. На игровой площадке взрослые и дети приняли участие в народных забавах, на мастеровой - попробовали себя в роли мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. На фольклорной площадке выступили детские театральные коллективы.

Фото: администрация г. Кемерово.

Также на фестивале состоялась дегустация блюд из колбы.