Билеты в музей-заповедник «Томская Писаница» можно приобрести со скидкой до 30%

Фотографии предоставлены ГАУК Музей-заповедник «Томская Писаница».

Жители Кузбасса смогут посетить самый большой музей-заповедник за Уралом под открытым небом «Томская Писаница» по льготной цене.

Такой подарок жителям сделал музей совместно с компанией Tele2. В будние дни билет обойдется кузбассовцам на 25% дешевле, в выходные – на 30%. Чтобы получить бонус нужно активировать акцию в приложении «Мой Tele2» (значок подарка внизу) или на сайте оператора. После этого на телефон придет SMS с промокодом – его нужно показать кассиру при покупке билета. Воспользоваться акцией можно будет до 31 января 2024 года. Скидка не будет распространяться на билеты, которые уже приобретены на льготных условиях.

«Томская Писаница» - одно из самых популярных туристических мест Кузбасса, его территория составляет 156 гектаров. В музее-заповеднике можно увидеть древние наскальные рисунки, татарское подворье, сибирский острог, славянский мифологический лес, копии древних жилищ и захоронений, а также посетить самый крупный зоопарк в регионе. Также там можно остановиться на ночевку в юрте или деревенском доме.