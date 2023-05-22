В Кемерове на три часа отключат светофоры на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной

Фото: администрация г. Кемерово.

Сегодня, 22 мая, в Кемерове временно не будут работать светофоры на перекрестке проспект Ленина - улица Красная. Об этом предупредили в городской администрации.

Светофоры перестанут показывать сигналы с 13.00 до 16.00. Это связано с отключением электроэнергии на время ремонтных работ.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков. В ГИБДД Кузбасса также напомнили, что на нерегулируемых перекрестках необходимо уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам.