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НовостиОбщество22 мая 2023 3:38

В Кемерове на три часа отключат светофоры на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной

Это связано с отключением электроэнергии
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Сегодня, 22 мая, в Кемерове временно не будут работать светофоры на перекрестке проспект Ленина - улица Красная. Об этом предупредили в городской администрации.

Светофоры перестанут показывать сигналы с 13.00 до 16.00. Это связано с отключением электроэнергии на время ремонтных работ.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков. В ГИБДД Кузбасса также напомнили, что на нерегулируемых перекрестках необходимо уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам.