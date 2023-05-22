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НовостиПроисшествия22 мая 2023 6:03

В Кемерове по факту смерти выпавшей из окна девочки возбудили уголовно дело

Трагедия произошла 21 мая в Кировском районе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове по факту смерти двухлетней девочки, выпавшей из окна, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла 21 мая в Кировском районе. Вечером местные жители увидели, что из окна квартиры на седьмом этаже выпал ребенок и вызвали скорую помощь. Прибывшим медикам не удалось спасти малышку – она умерла в машине скрой помощи от травм, характерных при падении с высоты.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в ведомстве.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.