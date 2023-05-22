Кемерово украсит в этом году около миллиона цветов

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

Городские клумбы украсят агератумы, астры, алиссумы, бегонии, георгины, гацании, петунии, сальвии и другие растения.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава областного центра Дмитрий Анисимов.

Первые посадки в Кемерове традиционно приурочили к майским праздникам - три тысячи цветов появились в вазонах на площади Советов, Аллее Героев, в сквере у часовни иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», на бульваре Строителей.

Всего в этом году в городе предполагается высадить около миллиона разных цветов.

- Также цветочные композиции появятся на улице Весенняя, у филармонии, на улицах 50 лет Октября, Красноармейской, Красной горке, площади Волкова, около территориального управления Центрального района, ДК шахтёров, в сквере напротив территориального управления Рудничного района, монумента «Память шахтёрам Кузбасса», на улице Патриотов, у Дома радио и в других местах прогулок кемеровчан, - уточнил Дмитрий Анисимов.