Кузбасс по традиции отличился в главном туристическом конкурсе России

Фото: пресс-служба АПК

В финал третьего Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» вышли четыре представителя региона, а управляющая одного из кемеровских отелей Людмила Гурова стала лучшей в направлении «Менеджеры индустрии гостеприимства».

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Ранее в нем побеждали представлявшие Кузбасс Александр Баранов, Наталья Ивушкина, Вячеслав Момот и Юлия Трофимова.

- То, что Кузбасс в очередной раз победил в главном туристическом конкурсе страны, доказывает, что туристическая отрасль у нас на подъеме, развивается в правильном направлении, и мы становимся все более привлекательным регионом для путешественников, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Победители этого конкурса становятся частью кадрового туристического потенциала страны, получают гранты на профессиональное развитие, поддержку своих идей.