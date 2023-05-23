Летом в Кузбассе трудоустроят почти половину подростков

Фото: пресс-служба АПК.

Летом в Кузбассе планируется трудоустроить не менее 40% подростков в возрасте 14-17 лет. Для этого в регионе запущен проект #ТрудовойДесант.

Школьники будут задействованы в работах по озеленению и благоустройству территорий, их также привлекут помогать престарелым и инвалидам, трудиться вожатыми в летних школьных лагерях и на детских площадках и др.

- Новый проект поможет найти работу летом почти половине кузбасских подростков. Как показал опыт прошлых лет, они хотят трудиться во время каникул. В 2022 году работу нашли более 17 тысяч юношей и девушек, в этом году мы можем предложить еще больше вакансий, - сказал Сергей Цивилев.

Он отметил, что это будет весомым финансовым подспорьем для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Приоритет при трудоустройстве получат «трудные» подростки и дети-сироты.