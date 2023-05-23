В Кузбассе за неделю более 1600 человек пострадали от клещей

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе за последнюю неделю от укусов клещей пострадали 1 613 человек, в том числе 310 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала весны в больницы с жалобами на присасывание этих кровопийц обратились 4 208 человек, из них 964 - несовершеннолетние. В прошлом году покусанных на данный период времени было 6 487 человек, в том числе 1 605 детей.

Больше половины клещей были исследованы в лабораториях, в 74 из них был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 483 - боррелии, в 61 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 66 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

На данный момент два человека заболели клещевым энцефалитом и еще один - боррелиозом.