В Кузбассе преобладает половой путь заражения ВИЧ

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В Кузбассе на диспансерном наблюдении с ВИЧ-инфекцией состоят 33 322 человека. Данные на 1 апреля 2023 года сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В прошлом году было зарегистрировано 2090 новых случаев заболевания этой инфекцией. Большинство людей заразились половым путем - на незащищенный секс пришлось 85,2 % всех случаев. 18,4 % кузбассовцев инфицировались при внутривенном употреблении наркотиков – через грязные шприцы и иглы, еще 1,9 % - вертикальным путем (заражение новорожденного в момент беременности, родов, при грудном вскармливании).

- В эпидемию ВИЧ вовлекаются и социально-благополучные группы населения, что свидетельствует о широкой циркуляции вируса среди жителей Кемеровской области. Происходит вовлечение в эпидемический процесс женщин репродуктивного возраста, увеличивается количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, - сообщили в ведомстве.