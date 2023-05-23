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НовостиОбщество23 мая 2023 8:32

В Кузбассе семилетний ребенок сбежал из дома, чтобы покататься на самокате

Мальчик отсутствовал больше суток
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Прокопьевске полицейские разыскали ребенка, который сбежал от бабушки, чтобы покататься на самокате. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Утром в понедельник семилетний мальчик ушел гулять и не вернулся. Бабушка пыталась найти его самостоятельно и только спустя сутки обратилась в полицию. В городе были организованы масштабные поиски ребенка. В результате школьника нашли в городском парке. Он рассказал сотрудникам полиции, что все это время катался на самокате.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с первоклассником профилактическую беседу, а на его мать составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию детей.