В Кузбассе семилетний ребенок сбежал из дома, чтобы покататься на самокате

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Прокопьевске полицейские разыскали ребенка, который сбежал от бабушки, чтобы покататься на самокате. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Утром в понедельник семилетний мальчик ушел гулять и не вернулся. Бабушка пыталась найти его самостоятельно и только спустя сутки обратилась в полицию. В городе были организованы масштабные поиски ребенка. В результате школьника нашли в городском парке. Он рассказал сотрудникам полиции, что все это время катался на самокате.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с первоклассником профилактическую беседу, а на его мать составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию детей.